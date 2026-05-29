Военные водители «Центра» получили награды в зоне СВО

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Военнослужащим-автомобилистам ремонтного батальона 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» были вручены награды в зоне проведения СВО в День военного автомобилиста. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В День военного автомобилиста в зоне проведения специальной военной операции состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих-автомобилистов ремонтного батальона 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск “Центр”. Военные водители, которые ежедневно рискуют своей жизнью, выполняя боевые задачи, были удостоены заслуженных наград», — говорится в сообщении.
Наиболее отличившимся военнослужащим вручили отличительные знаки «Отважный», памятные грамоты и благодарности от командования, а также подарочные наручные часы. Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что инспекторы военной автомобильной инспекции группировки в ходе плановых проверок на дорогах ДНР поздравили военных водителей с профессиональным праздником, вручив им памятки с исторической справкой об образовании праздника.
В Минобороны отметили, что в свой профессиональный праздник водители «Центра» продолжают выполнять боевые задачи на добропольском направлении. Так, водители 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки в условиях огневого воздействия FPV-дронов и артиллерии противника обеспечивают подразделения переднего края боеприпасами и продовольствием, эвакуируют раненых, а также производят перекатку артиллерийских орудий. Все машины оборудованы средствами РЭБ, антидроновыми сетками и дополнительным бронированием.
Логистика доставки грузов выстроена по принципу эшелонирования: тяжелые грузовики доставляют грузы на промежуточные точки, затем в дело вступают легковые автомобили повышенной проходимости, а на линии боевого соприкосновения военнослужащие работают на квадроциклах и мотоциклах — максимально мобильных транспортных средствах, наименее заметных для дронов противника. Водитель «Камаза» старшина Александр Праведный рассказал, что максимально приближался к передовой на 3 км, далее доставку грузов бойцам осуществляли багги.
День военного автомобилиста, учрежденный приказом министра обороны РФ 29 мая 2000 года, ведет свою историю с 1910 года, когда в Санкт-Петербурге была сформирована первая учебная автомобильная рота для подготовки специалистов автомобильных частей русской армии. В ведомстве подчеркнули, что праздник объединяет не только военнослужащих автомобильных войск, но и всех военнослужащих, кто по долгу службы находится за рулем.