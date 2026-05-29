Военные водители «Центра» получили награды в зоне СВО

День военного автомобилиста, учрежденный приказом министра обороны РФ 29 мая 2000 года, ведет свою историю с 1910 года, когда в Санкт-Петербурге была сформирована первая учебная автомобильная рота для подготовки специалистов автомобильных частей русской армии. В ведомстве подчеркнули, что праздник объединяет не только военнослужащих автомобильных войск, но и всех военнослужащих, кто по долгу службы находится за рулем.