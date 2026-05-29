Южная группировка уничтожила блиндажи ВСУ на краматорско-дружковском направлении

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Расчеты БПЛА отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» Добровольческого корпуса Южной группировки войск нанесли точечные удары по блиндажам, фортификационным сооружениям и укрепленным огневым точкам противника на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе выполнения боевых задач были обнаружены блиндажи и фортификационные сооружения противника, использовавшиеся для укрытия личного состава и организации обороны. После уточнения координат по выявленным объектам нанесены точечные удары беспилотниками. Среди пораженных целей — блиндажи, укрепленные огневые точки и другие элементы оборонительной инфраструктуры ВСУ», — следует из сообщения.
В ведомстве отметили, что уничтожение таких объектов снижает устойчивость обороны противника и лишает его возможности безопасно размещать личный состав на переднем крае. Кадры объективного контроля подтверждают точные попадания и эффективное поражение выявленных целей.