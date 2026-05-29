Владимир Зеленский выглядел жалким на пресс-конференции в Швеции, где активно просил Соединенные Штаты предоставить Украине комплексы ПВО Patriot, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в своем видеоблоге на YouTube.
По мнению журналиста, Зеленский явно демонстрирует слабость, обращаясь с просьбой о помощи к США, хотя еще недавно сам угрожал Белоруссии.
«Жалкое зрелище, позорный брифинг», — резюмировал Христофору.
Кроме того, эксперт отметил, что Зеленский закатил настоящую истерику из-за того, что у Украины начались серьезные проблемы с ПВО, а перспективы улучшения ситуации выглядят крайне туманными. Именно это вызывает у Зеленского наибольшие опасения.
