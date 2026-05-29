Daily Star: морская пехота США использует видеоигру для обучения

Корпус морской пехоты США включил видеоигру Call of Duty 4: Modern Warfare в программу подготовки сержантов.

Корпус морской пехоты США включил видеоигру Call of Duty 4: Modern Warfare в программу подготовки сержантов. Об этом сообщает Daily Star.

Для обучения используется специально модифицированная версия игры. В нее включены более десяти тактических сценариев, предназначенных для отработки лидерских качеств, взаимодействия внутри подразделений и принятия решений в стрессовых условиях.

Перед выполнением заданий военнослужащие разрабатывают план действий, после чего приступают к миссиям. В ходе сценариев будущим сержантам приходится действовать против численно превосходящего условного противника.

В командовании морской пехоты заявляют, что проект направлен на создание максимально реалистичной среды, приближенной к боевым условиям. По словам бригадного генерала Мэттью Трейси, подобные тренировки помогают военнослужащим быстрее принимать решения под давлением.

На данный момент эта система подготовки применяется в школе сержантов в Куантико.

В рамках программы особое внимание уделяется не только тактическим действиям, но и координации между участниками группы. Военные инструкторы оценивают, как курсанты распределяют задачи, реагируют на изменение обстановки и взаимодействуют во время выполнения миссий.

