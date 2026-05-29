Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония командирует офицеров в ФРГ для ознакомления с помощью НАТО Украине

В Минобороны страны уведомили, что военные будут находиться на военной базе и не станут принимать участие в реальных боевых операциях.

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Японии направит четырех военнослужащих в Германию для ознакомления с содержанием военной помощи НАТО Украине и соответствующими учебными программами. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на военное ведомство.

Командируемые офицеры представляют сухопутные силы, ВМС и ВВС. В министерстве обороны Японии уведомили, что они будут находиться на военной базе в ФРГ и не станут принимать участие в реальных боевых операциях.

В то же время на пресс-конференции в Токио министр обороны Синдзиро Коидзуми подчеркнул важность ознакомления с новыми методами ведения военных действий на территории Украины для укрепления потенциала японских вооруженных сил.

В феврале 2025 года правительство Японии опровергло сообщения о том, что Токио решил присоединиться к созданной НАТО программе поддержки Украины PURL по закупке снаряжения американского производства для последующей передачи Киеву. В то же время Токио подтвердил, что Япония продолжит оказывать поддержку Украине, направленную на восстановление и укрепление ее экономики, а также на приобретение нелетального оборудования и снаряжения.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше