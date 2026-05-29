Япония командирует офицеров в ФРГ для ознакомления с помощью НАТО Украине

В феврале 2025 года правительство Японии опровергло сообщения о том, что Токио решил присоединиться к созданной НАТО программе поддержки Украины PURL по закупке снаряжения американского производства для последующей передачи Киеву. В то же время Токио подтвердил, что Япония продолжит оказывать поддержку Украине, направленную на восстановление и укрепление ее экономики, а также на приобретение нелетального оборудования и снаряжения.