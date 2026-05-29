Боец Тихий рассказал, как за четыре месяца спас более 40 сослуживцев

Военнослужащий группировки российских войск «Север» с позывным Тихий сообщил, что за четыре месяца спас более 40 сослуживцев на передовой в Сумской области.
Подробностями своей службы фельдшером в составе 145-го полка морской пехоты он поделился с РИА Новости.
«По статистике спасённых — более 40 человек… В общей сложности четыре месяца провёл на боевой задаче с перерывами на отдых», — сказал Тихий.
