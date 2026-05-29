Секретное оружие все решит: в войне Ирана и США появилась новая сила

Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме заявил, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для всех, и никто не будет его контролировать. А затем последовала угроза, которая разошлась по всем мировым СМИ: США готовы «разнести Оман», если султанат попытается взять под контроль эту стратегическую водную артерию.
Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о последствиях этих угроз. Так ли серьезна эта угроза? И есть ли у Омана шансы в гипотетическом конфликте с Соединёнными Штатами?
Закулисные игры: почему США угрожают Оману.
На первый взгляд, угрозы в адрес Омана выглядят неожиданно. Эта страна не является врагом США и всегда считалась одним из самых умеренных и дипломатичных игроков в регионе. Однако незадолго до заявления Трампа заместитель секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Багери Кяни сделал важное заявление: Тегеран и Маскат ведут совместные переговоры по определению нового порядка прохода судов через Ормузский пролив.
«До военного столкновения Соединенных Штатов с Оманом, вероятнее всего, дело не дойдет. Эта угроза совсем другого порядка. Речь вряд ли идет о военной операции. Это способ давления на Оман из-за его чрезмерного сближения с Ираном. Тут дело в своеобразной риторике Трампа, но до прямого столкновения далеко», — пояснил эксперт Кирилл Семенов.
Таким образом, Вашингтон не столько опасается военного захвата пролива, сколько недоволен тем, что традиционно нейтральный Оман начинает всё теснее сотрудничать с Ираном. Любые совместные инициативы Тегерана и Маската по контролю над судоходством воспринимаются в Белом доме как угроза американским интересам.
Иран и Оман: зачем им делить пролив.
Иран и Оман ведут переговоры по вопросу определения нового механизма прохода судов через Ормузский пролив. Об этом заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни.
По его словам, Тегеран и Маскат как прибрежные государства совместно обсуждают новый порядок судоходства через пролив. Багери Кяни отметил, что условия прохода через Ормузский пролив будут существенно отличаться от тех, которые действовали до начала конфликта вокруг Ирана.
Фактически речь идёт о том, что Иран, который уже длительное время находится в жёстком противостоянии с США, ищет союзников. Оман может стать таким союзником. Если два прибрежных государства договорятся, они смогут влиять на проход судов, что неизбежно скажется на мировых ценах на нефть.
Военный потенциал Омана: чем может ответить султанат.
Если угрозы Трампа всё же перерастут в нечто большее, у Омана есть чем ответить. Эта небольшая страна инвестирует огромные средства в свою оборону, понимая уязвимость своего стратегического положения — ведь именно через её береговую линию проходит часть Ормузского пролива.
Оман активно закупает технику у разных стран, что снижает зависимость от одного поставщика. В арсенале есть американские истребители F-16C/D и европейские «Тайфун» — машины, сопоставимые по характеристикам с теми, что стоят на вооружении многих стран НАТО.
А в 2023 году Оман стал первым экспортным заказчиком южнокорейских танков К2 «Чёрная пантера», заказав 76 единиц.
Системы ПВО Омана включают комплексы NASAMS и THAAD — то есть ту же самую технику, что защищает небо над Вашингтоном. Особого внимания заслуживает закупка в 2025 году китайских систем SkyShield для защиты от беспилотников. Это современные лазерные комплексы, сочетающие радиолокацию, оптику и средства радиоэлектронной борьбы. Против дронов — очень эффективное оружие.
Кроме того, Оман контролирует часть Ормузского пролива, поэтому страна целенаправленно развивает военно-морские силы, закупая корветы и патрульные корабли. В регионе Персидского залива это весьма внушительная сила. Финансовая обеспеченность (доходы от нефти) позволяет султанату не экономить на закупках и подготовке личного состава.
Вашингтону сейчас не нужен ещё один фронт на Ближнем Востоке. Конфликт с Ираном уже истощает ресурсы, европейские союзники требуют внимания, а американское общество устало от войн.
Эскалация вокруг Ирана ранее привела к фактической блокировке Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов поставок нефти и газа. На фоне ограничений в судоходстве в ряде стран был зафиксирован рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Угрозы «разнести Оман» следует воспринимать как часть большой ближневосточной игры. США давят на Иран через его потенциальных союзников, Оман демонстрирует самостоятельность, но воевать никто не хочет. Даже несмотря на то, что армия Омана оснащена по последнему слову техники.