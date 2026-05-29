Опрос SuperJob: для счастья россиянину нужно 273 тысячи рублей в месяц

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 273 тыс. рублей в месяц, что на 6% больше по сравнению с данными предыдущего года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении RT.
«Мужчинам для счастья требуется заметно больше денег, чем женщинам: 309 тыс. рублей против 240 тыс. рублей в месяц», — отмечено в исследовании.
Кроме того, запросы растут с возрастом: если молодёжь до 24 лет называет сумму 220 тыс. рублей, то респонденты 45 лет и старше — уже 285 тыс. рублей, рассказали аналитики.
«Россияне с высшим образованием для счастья хотели бы получать 297 тыс. рублей в месяц, тогда как обладателям среднего профессионального образования достаточно 238 тыс. рублей», — указано в исследовании.
Также опрос показал, что первое место по уровню запросов занимает столица — москвичам для счастья нужно 295 тыс. рублей в месяц.
«На вторую строчку поднялся Санкт-Петербург с результатом 282 тыс. рублей. Замыкает тройку Владивосток, где счастливая сумма оценивается в 279 тыс. рублей», — поделились они.
По их словам, самые скромные запросы — в Кирове, а также в Томске, Барнауле и Липецке.
Всего в опросе приняли участие 2,5 тыс. респондентов, а в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — 20,5 тыс.
