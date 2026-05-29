Музей ИИ показали главам государств ЕАЭС в Астане

АСТАНА, 29 мая — Sputnik. Выставку Евразийского экономического форума посетили главы государств ЕАЭС, передает Акорда.
Президентам — Касым-Жомарту Токаеву, Владимиру Путину, Александру Лукашенко и Садыру Жапарову представили передовые технологические и цифровые решения, а также возможности Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai.
Показали лидерам экспозиции музея искусственного интеллекта, а также стенды стран — участниц ЕАЭС.
«Казахстанская сторона представила ключевые инициативы в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, включая проекты Astana Smart City, Alem GPT, Smart Data Finance, Smart Cargo+Keden и другие», — сообщает Акорда.
Как заявил ранее на форуме Токаев, в ближайшие 10 лет прирост мирового ВВП в результате применения ИИ составит около $7 трлн. Казахстан предложил практически использовать ИИ для повышения конкурентоспособности стран Союза на фоне изменений в мире.
Евразийский экономический форум проходит с 27 по 29 мая в столице Казахстана, помимо глав государств в мероприятии принимают участие ученые, экономисты, предприниматели и эксперты государств Союза.