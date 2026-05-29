Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Музей ИИ показали главам государств ЕАЭС в Астане

В ближайшие 10 лет прирост мирового ВВП в результате применения ИИ составит около $7 трлн, заявил Токаев.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 29 мая — Sputnik. Выставку Евразийского экономического форума посетили главы государств ЕАЭС, передает Акорда.

Президентам — Касым-Жомарту Токаеву, Владимиру Путину, Александру Лукашенко и Садыру Жапарову представили передовые технологические и цифровые решения, а также возможности Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai.

Показали лидерам экспозиции музея искусственного интеллекта, а также стенды стран — участниц ЕАЭС.

«Казахстанская сторона представила ключевые инициативы в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, включая проекты Astana Smart City, Alem GPT, Smart Data Finance, Smart Cargo+Keden и другие», — сообщает Акорда.

Как заявил ранее на форуме Токаев, в ближайшие 10 лет прирост мирового ВВП в результате применения ИИ составит около $7 трлн. Казахстан предложил практически использовать ИИ для повышения конкурентоспособности стран Союза на фоне изменений в мире.

Евразийский экономический форум проходит с 27 по 29 мая в столице Казахстана, помимо глав государств в мероприятии принимают участие ученые, экономисты, предприниматели и эксперты государств Союза.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше