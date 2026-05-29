Водители «Севера» отработали доставку боекомплекта в зоне СВО

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Военнослужащие 26-го отдельного батальона материального обеспечения 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в День военного автомобилиста отработали действия по доставке и подвозу боекомплекта в установленные районы. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Личный состав подразделения отработал действия по организации материально-технического обеспечения. В ходе выполнения мероприятий были отработаны вопросы взаимодействия между экипажами и водителями, соблюдения нормативов и порядка выполнения поставленных задач. Особое внимание уделялось своевременности и безопасности подвоза боекомплекта», — говорится в сообщении.