Водители «Севера» отработали доставку боекомплекта в зоне СВО

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Военнослужащие 26-го отдельного батальона материального обеспечения 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в День военного автомобилиста отработали действия по доставке и подвозу боекомплекта в установленные районы. Об этом сообщили в Минобороны России.