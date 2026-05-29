В краевом Заксобрании поддержали законопроекты в пользу юных северян

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты Законодательного Собрания в двух чтениях приняли законопроект, направленный на поддержку детского отдыха.
Как сообщил замминистра образования края Артем Петенев, меры направлены на улучшение условий отдыха и поддержку семей с детьми, включая жителей Арктической зоны.
Согласно документу, увеличиваются суточные выплаты педагогам, сопровождающим детей к месту отдыха и обратно: с 500 до 700 рублей в сутки в Арктической зоне; с 350 до 500 рублей в остальных территориях края.
Также на 10% увеличивается стоимость набора продуктов для бесплатного горячего питания для детей из Арктической зоны в период следования к местам отдыха и обратно. Это связано с необходимостью повышения калорийности рациона.
«На протяжении пяти лет наш комитет целенаправленно и системно уделял внимание детскому отдыху и сделал многое, чтобы в короткий летний период как можно больше детей из Арктической зоны, в том числе из отдаленных стойбищ, смогли отдохнуть», — отметила Людмила Магомедова, председатель северного комитета.