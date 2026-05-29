Безос заявил, что рано делать выводы о причинах взрыва ракеты Blue Origin

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владелец компании Blue Origin, американский миллиардер Джефф Безос заявил, что пока рано делать выводы о причинах взрыва ракеты компании в ходе испытаний в американском штате Флорида, но они выясняются.
Ранее тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде.
«Слишком рано говорить о коренной причине, но мы уже работаем над тем, чтобы узнать ее. Очень сложный день, но мы восстановим то, что нужно восстановить, и вернемся к полетам», — написал Безос на своей странице в соцсети Х.
Ранее Blue Origin сообщила о планах модернизировать New Glenn до сверхтяжелой ракеты-носителя, что могло бы составить конкуренцию SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. На прошлой неделе космический корабль Starship от SpaceX вернулся на Землю после очередного испытательного полета, однако взорвался после приводнения.