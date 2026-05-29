Рядовой 157-й механизированной бригады ВСУ Сергей Кадунов, сдавшийся в плен российским военным в Сумской области, заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования угрожают семьям мобилизованных в случае попытки побега. Об этом он рассказал ТАСС.
По словам пленного, представители ТЦК узнали, что несколько его родственников ранее покинули службу. После этого, как утверждает Кадунов, ему начали намекать на возможные последствия для семьи в случае дезертирства.
Военный сообщил, что сотрудники военкомата предупреждали его о возможной расправе над близкими. Других деталей он не привел.
Кадунов также рассказал, что является многодетным отцом. По его словам, у него пятеро детей и шесть внуков.
Сообщается, что военнослужащий был взят в плен в Сумской области. Дополнительной информации об обстоятельствах его сдачи не приводится.
Тема методов работы территориальных центров комплектования на Украине в последнее время регулярно поднимается в заявлениях пленных военнослужащих и в публикациях СМИ. В ряде случаев речь идет о жалобах на давление, жесткие способы мобилизации и угрозы в адрес родственников призывников.
Читайте также: Daily Star: морская пехота США использует видеоигру для обучения.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.