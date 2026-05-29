Боец Джин: танкисты ВС РФ используют дымовые мортиры для сбития дронов ВСУ

МАРИУПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Российские танкисты используют штатные дымовые мортиры для сбития дронов ВСУ, которые пытаются атаковать боевую машину. Для этого они убирают дымовой заряд, вместо него снаряжают болты и гайки, огонь корректируют через камеры кругового обзора, рассказал ТАСС танкист 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Джин.
«Наши товарищи-танкисты из смежных подразделений поделились своим опытом противодействия дронам противника. Они начали использовать новый подход: переделывают дымовые шашки (штатные танковые мортиры для пуска дымовых зарядов — прим. ТАСС) для стрельбы по дронам. Достают оттуда дымовую часть, засыпают туда обычные болты и гайки, при этом устанавливают камеры на 360 градусов по защитному “мангалу”. Видя дрон противника через камеру, нажимают выстрел, вместо дымового снаряда оттуда вылетает эта шрапнель, на дрон обрушивается куча болтов и гаек, что помогает уничтожить “птичку” и защитить машину», — сказал Джин.