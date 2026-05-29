США ввели новые санкции против Ирана

Министерство финансов США расширило санкции против Ирана, добавив в черные списки 16 юридических лиц, восемь нефтяных танкеров и одного гражданина Индии. По данным Вашингтона, все они связаны с поставками нефти в интересах Тегерана.

В американском управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) объяснили, что новые меры направлены на борьбу с теневой торговлей. Доходы от нее идут на финансирование иранского военного сектора, утверждают там.

Ограничения затронули компании, зарегистрированные в ОАЭ, Катаре, Индии, Китае, Гонконге и на Маршалловых островах. Кроме того, под санкции попало Управление по делам Персидского залива (PGSA) — структура, созданная Тегераном для мониторинга и контроля судоходства в стратегически важном Ормузском проливе. В санкционный список также внесены восемь танкеров, ходящих под флагами Панамы, Камеруна, Палау, Сан-Марино, Коморских и Маршалловых островов.

