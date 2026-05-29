Краевые депутаты обсудили роль местных властей в поддержке семей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Дивногорске прошло выездное заседание секции по охране здоровья и социальной политике Координационного совета в преддверии X Съезда депутатов Красноярского края. Главной темой обсуждения стала роль органов местного самоуправления в формировании семейноцентричности.
Парламентариям показали работу социальных учреждений Дивногорска. Одним из них стал филиал Центра семьи и детей в поселке Манский, который открылся после капремонта. На обновление учреждения и благоустройство территории направили более 67 млн рублей.
Здесь оборудованы современные пространства для детей, спортплощадка, оранжерея и зоны отдыха. В учреждении помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, для проживающих ребят действуют программы социализации, которые помогают формировать традиционные ценности с опорой на культурное наследие Сибири, ведется работа по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, трудовому воспитанию. Также центр проводит мероприятия для жителей поселка, которые пользуются популярностью.
Еще одной площадкой стал комплексный центр социального обслуживания населения «Дивногорский». В учреждении работают пять отделений, где реализуют более 25 социальных программ. В том числе оказывают поддержку семьям в социально опасном положении, помогают малообеспеченным вещами и средствами реабилитации, а также обучают людей с инвалидностью навыкам самостоятельной жизни в специальной тренировочной квартире.
В заседании совета приняли участие более 100 представителей местного самоуправления. Федеральный эксперт, директор Дивизиона семьи и демографии Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Григорий Сайфуллин отметил, что для поддержки семей важны не только финансовые меры, но и гибкий подход и неформальное отношение со стороны власти.
Министр соцполитики края Ирина Пастухова рассказала об инициативах, которые рассматриваются в регионе. Среди них — специальный тариф такси для многодетных семей, возможность удаленной работы для родителей при плохой погоде, а также дни открытых дверей с бесплатным посещением мероприятий для семей с детьми.
«Очевидно, что в работе с семьями пора менять подходы. Перестройка отношения потребует расширения привычных рамок. Местные власти — это “первая линия” поддержки семей. Они напрямую видят проблемы и могут быстро на них реагировать. Уверен: чем внимательнее и активнее власти на местах, тем больше семей хотят жить в этом городе или районе. Одно из наших предложений: ввести в ежегодном конкурсе, посвященном качеству работы органов местного самоуправления, отдельную номинацию, оценивающую работу с семьями», — сказал Илья Зайцев, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания.
По итогам заседания предложения планируют включить в резолюцию X Съезда депутатов Красноярского края.
{vk}video-99018106_456241068{/vk}