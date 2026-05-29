Посол: Швейцарии не хватило мужества публично выразить соболезнования по ЛНР

Берну не хватило мужества публично выразить Москве соболезнования в связи с ударом ВСУ в Старобельске в ЛНР. Об этом заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
Он отметил в беседе с ТАСС, что слова соболезнования прозвучали со стороны Берна лишь в частном порядке, публичных заявлений на эту тему не последовало.
«Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», — сказал Гармонин.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что реакция Запада на теракт в ЛНР не удивила Москву.
