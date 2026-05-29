Ракета компании Безоса взорвалась на стартовой площадке

Над пусковым комплексом в момент происшествия поднялся большой огненный шар. В Blue Origin назвали произошедшее «аномалией» и заявили, что никто из сотрудников не пострадал. Владелец Blue Origin миллиардер Джефф Безос заявил, что сейчас компания выясняет причины взрыва. «Очень сложный день, но мы восстановим то, что нужно восстановить, и вернемся к полетам», — написал господин Безос на своей странице в соцсети Х.