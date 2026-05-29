Аллерголог Головин: чаще всего аллергию вызывают ярко окрашенные ягоды

Некоторые сезонные ягоды способны вызывать достаточно выраженные аллергические симптомы. Об этом в беседе с RT рассказал аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» Никита Головин.
«Чаще всего аллергию вызывают ярко окрашенные ягоды — клубника, земляника, малина, вишня, черешня и красная смородина. Это связано с высоким содержанием природных пигментов, органических кислот и биологически активных веществ, которые могут провоцировать реакцию иммунной системы у чувствительных людей», — пояснил специалист.
Особенно часто аллергические реакции возникают на клубнику и землянику, которые содержат вещества, способные стимулировать выброс гистамина, продолжил он.
«Поэтому даже у людей без истинной аллергии иногда появляются зуд, покраснение кожи или мелкая сыпь после большого количества съеденных ягод», — отметил эксперт.
По его словам, при наличии истинной пищевой аллергии симптомы могут быть более выраженными.
«Среди наиболее частых проявлений — зуд кожи, крапивница, покраснение, отёк губ и слизистых, першение в горле, слезотечение, насморк, боли в животе, тошнота или нарушение стула. В более тяжёлых случаях возможны развитие отёка Квинке и затруднения дыхания», — предупредил он.
Отдельно стоит учитывать перекрёстную аллергию, подчеркнул Головин.
«У людей с аллергией на пыльцу берёзы нередко возникает реакция на черешню, яблоки, малину или клубнику. Это связано со сходством некоторых белков пыльцы и пищевых продуктов. В таких случаях симптомы могут усиливаться именно в сезон цветения», — объяснил он.
Кроме того, не всегда реакция связана непосредственно с самой ягодой, напомнил врач.
«Иногда причиной становятся удобрения, средства обработки, консерванты или плесневые грибки… Особенно это касается ранних ягод или продукции сомнительного происхождения», — рассказал он.
Собеседник RT отметил, что с особой осторожностью ягоды следует вводить в рацион маленьким детям: детская иммунная система ещё незрелая, поэтому риск аллергических реакций выше.
«Наиболее безопасными с точки зрения аллергии обычно считаются белая смородина, крыжовник, черника и голубика, однако полностью гипоаллергенных ягод не существует», — поделился Головин.
Реакция всегда индивидуальна, поэтому если после употребления ягод регулярно появляются зуд, сыпь, отёки или другие неприятные симптомы, то важно обратиться к аллергологу, заключил он.
