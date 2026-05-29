В Барнауле на площади 700 квадратов горит производственное здание

Крупный пожар произошёл в городе Барнауле — там загорелось производственное здание. Площадь пожара составила 700 кв. м.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России. Там отметили, что спасатели эвакуировали 12 человек. К ликвидации возгорания привлечены более 50 специалистов и 17 единиц техники.
Ранее сообщалось о пожаре в селе Юрьевка Омской области, в результате которого погибли шесть человек.
