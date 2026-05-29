Краевые депутаты присвоили звание почетного гражданина Юрию Абакумову и Александру Горовому

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На заседании сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты заслушали два доклада омбудсменов и рассмотрели 56 вопросов повестки. В том числе парламентарии сразу в двух чтениях приняли закон о присвоении почетного звания двум выдающимся жителям региона.
Звание «Почетный гражданин Красноярского края» получили ветеран строительной отрасли, член Красноярского краевого отделения РГО Юрий Абакумов и уроженец Уярского района, член региональной общественной организации «Красноярское Землячество» Александр Горовой.
Председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Галина Ампилогова пояснила: «Поступило ходатайство от министерства строительства и ЖКХ края о присвоении этого почетного звания Юрию Константиновичу Абакумову, а также обращение губернатора края о присвоении звания Александру Владимировичу Горовому. Это очень известные в Красноярском крае люди. Документы были рассмотрены краевой комиссией по наградам и единогласно одобрены. Наш комитет также единодушно поддержал обе кандидатуры. И Юрий Константинович, и Александр Владимирович внесли огромный вклад в развитие нашего региона».
Юрий Константинович Абакумов начал трудовую деятельность в 1963 году. Работал мастером монтажного управления «Сибэлектромонтаж», затем занимал руководящие должности в системе краевого управления и внес вклад в развитие производительных сил региона. Он также 11 лет возглавлял комитет по законности, правопорядку и защите прав граждан в Законодательном Собрании края.
В последние годы активно участвует в проектах Русского географического общества, организации арктических экспедиций и развитии природных территорий края, включая «Красноярские Столбы» и «Ергаки».
Александр Владимирович Горовой начинал службу в органах внутренних дел с должности милиционера, работал в ГАИ, возглавлял подразделения в крае.
Позднее он руководил МВД Ставропольского края, а с 2011 года занимал должность первого заместителя министра внутренних дел России, курируя в том числе вопросы миграции. Имеет звание генерал-полковника полиции. 12 марта 2026 года был освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
«Многим из депутатов этого созыва довелось лично работать и с Юрием Абакумовым, и с Александром Горовым, они очень много сделали для Красноярского края. Это легендарные люди», — подчеркнул спикер краевого парламента Алексей Додатко.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.