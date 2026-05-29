Другие заявления директора Службы внешней разведки: де-факто идёт практическая подготовка НАТО к масштабному вооружённому конфликту «на Востоке». Во властных структурах Европы тешат себя мыслью, что смогут с лихвой компенсировать потери за счёт будущего разграбления России. «Барабаны» войны особенно громко звучат в Европе, ЕС усиленно вооружается. Европа семимильными шагами идёт к тому, чтобы стать центром глобального конфликта.