FAA: взрыв ракеты New Glenn не повлиял на авиасообщение в США

Взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin, который произошёл во время испытаний во Флориде, не оказал влияния на авиасообщение в США.
Об этом в комментарии американскому телеканалу CNN сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
«Эти испытания не входили в сферу деятельности, разрешённой FAA. На воздушное движение это не повлияло», — завили в управлении.
Ранее о взрыве ракеты New Glenn высказался американский предприниматель Илон Маск. Он отметил, что всё прошло «очень неудачно».