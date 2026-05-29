Финляндия потребовала участия Европы в переговорах по Украине

Европа должна находиться за столом переговоров между Россией и Украиной в качестве еще одной стороны, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Европа должна находиться за столом переговоров между Россией и Украиной в качестве еще одной стороны, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

«Мы стремимся к справедливому и прочному миру на Украине. Европа должна играть роль за столом переговоров — не как нейтральный посредник, а как сторона, имеющая собственные интересы», — написала госпожа Валтонен в соцсети X.

Руководитель финского внешнеполитического ведомства добавила, что переговоры должны начаться с полного прекращения огня. Также она заявила, что сторонам потребуется поработать над тем, чтобы восстановить доверие друг к другу.

28 мая с подобным заявлением выступил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Он сказал, что некоторые вопросы, связанные с мирными переговорами, напрямую затрагивают интересы ЕС.

Впервые идея выдвинуть переговорщика от ЕС по украинскому конфликту прозвучала в начале мая после того, как власти США заявили о намерении взять паузу в урегулировании российско-украинского конфликта. Президент Владимир Путин называл подходящим переговорщиком для диалога России и Европы бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, но в ЕС предложение отвергли. О готовности взять на себя роль переговорщика заявлял президент Финляндии Александр Стубб, но при этом он говорил, что любые переговоры должны начинаться только с прекращения огня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кандидат на расстрельную должность».

