Финляндия потребовала участия Европы в переговорах по Украине

Впервые идея выдвинуть переговорщика от ЕС по украинскому конфликту прозвучала в начале мая после того, как власти США заявили о намерении взять паузу в урегулировании российско-украинского конфликта. Президент Владимир Путин называл подходящим переговорщиком для диалога России и Европы бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, но в ЕС предложение отвергли. О готовности взять на себя роль переговорщика заявлял президент Финляндии Александр Стубб, но при этом он говорил, что любые переговоры должны начинаться только с прекращения огня.