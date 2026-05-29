29 мая — День Евразийского экономического союза

12 лет со дня создания Единого экономического пространства.

Источник: Sputnik.kz

Астана, 29 мая — Sputnik.

29 мая отмечается День Евразийского экономического союза (ЕАЭС), организации, созданной для экономической интеграции и сотрудничества стран-участниц. В этот день в 2014 году был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе, который положил начало этому международному объединению.

—-

История создания ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это организация региональной экономической интеграции с международной правосубъектностью, созданная в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе. Идея формирования Евразийского Союза впервые была предложена экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время визита в Россию 29 марта 1994 года. Через три месяца проект получил название Евразийский союз.

Основные этапы формирования ЕАЭС:

  • 1995 год: Казахстан, Россия и Беларусь подписали Соглашение о Таможенном союзе.

  • 1999 год: подписан Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве; к нему присоединились Кыргызстан и Таджикистан.

  • 10 октября 2000 года: в Астане президенты Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана учредили Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), которое действовало с 2001 по 2014 годы и стало предшественником ЕАЭС.

  • 2010 год: начал функционировать Таможенный союз между Казахстаном, Россией и Беларусью; в 2011 году стартовали переговоры о присоединении Кыргызстана, и был введен Единый таможенный тариф, а также отменены таможенное оформление и контроль на внутренних границах.

  • С января 2012 года: начало функционировать Единое экономическое пространство.

  • 29 мая 2014 года: подписан Договор о Евразийском экономическом союзе президентами стран-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, что обозначило переход на новый уровень интеграции.

  • Октябрь 2014 года: к ЕАЭС присоединилась Армения.

  • Декабрь 2014 года: к ЕАЭС присоединился Кыргызстан.

На сегодняшний день государствами-членами ЕАЭС являются: Казахстан, Россия, Армения, Беларусь и Кыргызстан. Совокупное население стран-участниц составляет более 185 миллионов человек.

—-

Когда утвердили День ЕАЭС

День Евразийского экономического союза отмечается ежегодно 29 мая. Эта дата была установлена лидерами стран-членов ЕАЭС в июле 2022 года в честь дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе в 2014 году.

—-

Преимущества для стран-участниц ЕАЭС

Цель ЕАЭС заключается в создании общего рынка внутри своих границ и снижении барьеров для свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Среди основных преимуществ для стран-участниц можно выделить:

  • Общий рынок: свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

  • Экономическая поддержка: сотрудничество в сфере экономики, финансов, технологий и инноваций.

  • Социальные инициативы: программы по улучшению уровня жизни и социальной защиты населения.

—-

Органы управления ЕАЭС

Эффективное функционирование и развитие ЕАЭС обеспечивают следующие органы управления:

  1. Высший Евразийский экономический совет — высший орган Союза, в состав которого входят главы государств-членов.

  2. Евразийская экономическая комиссия — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган, формируемый советом комиссии и коллегией комиссии. Основные задачи комиссии включают обеспечение условий функционирования и развития Союза, а также разработку предложений в сфере экономической интеграции.

  3. Евразийский межправительственный экономический совет — орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.

  4. Суд ЕАЭС — судебный орган Союза, обеспечивающий применение Договора о ЕАЭС и иных международных договоров в рамках Союза.

