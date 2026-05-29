29 мая — День Евразийского экономического союза

1995 год: Казахстан, Россия и Беларусь подписали Соглашение о Таможенном союзе.

1999 год: подписан Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве; к нему присоединились Кыргызстан и Таджикистан.

10 октября 2000 года: в Астане президенты Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана учредили Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), которое действовало с 2001 по 2014 годы и стало предшественником ЕАЭС.

2010 год: начал функционировать Таможенный союз между Казахстаном, Россией и Беларусью; в 2011 году стартовали переговоры о присоединении Кыргызстана, и был введен Единый таможенный тариф, а также отменены таможенное оформление и контроль на внутренних границах.

С января 2012 года: начало функционировать Единое экономическое пространство.

29 мая 2014 года: подписан Договор о Евразийском экономическом союзе президентами стран-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, что обозначило переход на новый уровень интеграции.

Октябрь 2014 года: к ЕАЭС присоединилась Армения.