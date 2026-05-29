Китай выразил обеспокоенность из-за новой разведструктуры в Японии

Китайская сторона обеспокоена подобным развитием событий, которое вызвало споры и сомнения как в самой Японии, так и за ее пределами, заявила на очередном брифинге официальный представитель министерства Мао Нин. Дипломат отметила, что исторически так сложилось, что японские спецслужбы помогали стране встать на путь милитаризма и агрессивных войн, «совершая бесчисленные преступления против соседних стран в Азии и самого японского народа». Китай призывает японское руководство «извлечь уроки из истории и действовать осмотрительно».