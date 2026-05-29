Роспотребнадзор приостановил реализацию в России 64,5 млн единиц воды «Джермук»

Роспотребнадзор принял решение приостановить реализацию 64,5 млн единиц воды «Джермук» из-за нарушений производителем обязательных требований российского законодательства о техническом регулировании.
Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства. В сообщении, текст которого приводит РИА Новости, подчёркивается, что дополнительное поручение о приостановке реализации минеральной воды было направлено оператору системы «Честный знак».
В минувшую пятницу, 22 мая, стало известно о решении Роспотребнадзора приостановить ввоз и оборот партий воды «Джермук».