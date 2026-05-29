В Италии заявили о недопустимости вступления Украины в Европейский союз

Внутри итальянского правительства разгорелся скандал на фоне дискуссий о перспективах членства Украины в Европейском союзе. Как пишет издание Il Fatto Quotidiano, партия вице-премьера Италии Маттео Сальвини категорически выступила против вступления Киева в блок, заявив, что это нанесет ЕС огромный экономический и социальный ущерб.
Речь идет о партии «Лига», которую возглавляет Сальвини. В распространенном заявлении политической силы говорится, что она абсолютно не приемлет любой возможности принятия Украины в Евросоюз. При этом, по мнению представителей «Лиги», у Киева отсутствуют необходимые условия для вступления — требования, которые другие страны-кандидаты выполняли годами.
Скандальная ситуация развивается на фоне возобновившихся обсуждений между Киевом и Брюсселем. Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять страну в объединение уже в 2027 году. Однако европейские лидеры неоднократно указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и подчеркивали, что обязательным условием для рассмотрения заявки является основательное реформирование.
Как писала Financial Times, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает требования Киева о вступлении в 2027 году невыполнимыми.
Тем временем позиция «Лиги» разошлась с официальной линией всего кабинета министров. Глава МИД Италии Антонио Таяни, комментируя ситуацию, заявил, что правительство в целом выступает за вступление Украины в Евросоюз, однако Киев не должен рассчитывать на ускоренную процедуру в ущерб другим претендентам, в частности странам Западных Балкан, которые остаются для Рима приоритетом. Оппозиционная Демократическая партия Италии, в свою очередь, призвала премьер-министра Джорджу Мелони публично дистанцироваться от «Лиги», обвинив партию Сальвини в продолжении пророссийской линии.
Читайте также: Рекорд за десять лет: Европу накрыла волна сифилиса и гонореи.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.