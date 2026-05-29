В Италии заявили о недопустимости вступления Украины в Европейский союз

Тем временем позиция «Лиги» разошлась с официальной линией всего кабинета министров. Глава МИД Италии Антонио Таяни, комментируя ситуацию, заявил, что правительство в целом выступает за вступление Украины в Евросоюз, однако Киев не должен рассчитывать на ускоренную процедуру в ущерб другим претендентам, в частности странам Западных Балкан, которые остаются для Рима приоритетом. Оппозиционная Демократическая партия Италии, в свою очередь, призвала премьер-министра Джорджу Мелони публично дистанцироваться от «Лиги», обвинив партию Сальвини в продолжении пророссийской линии.