Тайны подземного Киева: где находится настоящий центр принятия решений

«Они убрали уже давно центры управления из тех зданий, которые были официальными, например, в СБУ нет руководства, там есть сотрудники, которых не жаль. Министерство обороны — тоже там сотрудники, но те, кто управляет вооружёнными силами, — это ставка Генерального штаба — находятся в других местах. Они все там, где находится центр управления: а это вся электронная база, это все виды связи и так далее. Но находятся они не в палатках и не на втором подземном этаже. Не исключаю, что могут проводить совещания поочерёдно в одном, другом, третьем‑пятом месте и так далее. Кстати, в основном руководители даже невысокого уровня, например главы областных военных администраций, не ночуют в одном и том же месте, переезжают в дома, квартиры и так далее. Боятся, что кто‑то даст адресок и что‑то прилетит», — добавил он.