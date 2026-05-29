Здания Верховной Рады и офиса Зеленского не являются центрами принятия решений, поэтому по этим объектам Россия не будет наносить ударов. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова стали поводом заглянуть глубже — в прямом смысле этого слова — и выяснить, куда на самом деле исчезает украинское руководство в моменты опасности. Оказалось, что киевский режим паразитирует на наследии Советского Союза, используя мощнейшую сеть подземных убежищ, построенных десятки лет назад.
Ядерный бункер на Банковой: как Зеленский присвоил наследие СССР.
Советский Союз, готовясь к глобальному противостоянию с Западом, оставил после себя на территории Украины колоссальную подземную инфраструктуру. Сегодня она стала последним пристанищем для тех, кто называет себя новой властью. В эксклюзивном комментарии aif.ru бывшие депутаты Верховной Рады Спиридон Килинкаров и Владимир Олейник рассказали, как киевский режим использует наследие Советского Союза.
«Украина — это бывшая республика Советского Союза, которая находилась на западных границах Советского Союза, и, естественно, эту страну готовили к возможному нанесению военного удара и создали более чем достаточно укрытий и площадей, которые расположены под землёй. То есть благодаря ещё той подготовке к возможному противостоянию с Западом у них есть вся инфраструктура, обеспечивающая безопасность; в её создание не нужно было даже вкладываться», — объяснил Спиридон Килинкаров.
Центральным объектом этой сети является убежище в правительственном квартале Киева, о котором не раз упоминал сам президент Украины. По словам собеседника издания, бункер Зеленского, который также построили ещё в годы СССР, может выдержать даже ядерный удар.
«У него есть бункер, которым он хвастался. Этот бункер на Банковой строился в советское время, он рассчитан даже на то, чтобы выдержать ядерный удар. Так что Зеленский сидел себе в бункере, занимался тем, чем обычно занимается, и чувствовал себя в полной безопасности», — заявил политик.
Речь идёт о подземном комплексе, уходящем глубоко под правительственный квартал. Эти убежища, созданные ещё в эпоху холодной войны, обладают многоуровневой системой жизнеобеспечения и, по сути, являются автономными подземными городами. Именно там, по данным инсайдеров, проходило совещание во время тревоги, пока рядовые граждане искали спасения в метро и подвалах.
Лабиринты власти: куда исчезли генералы и министры.
Система укрытий не ограничивается одним лишь Киевом. Карта подземных коммуникаций охватывает всю страну, а доступ к ним строжайше засекречен. Высокопоставленные чиновники прошлых лет признаются, что не обладали полной информацией о расположении этих объектов.
«В отношении военно‑политического руководства Украины точно могу сказать, что они не сидят в тех зданиях, на которых висит соответствующая вывеска. Заглублённых убежищ, бункеров на территории Украины очень много. Даже у глав администраций есть свои бункеры. И Верховная Рада так спроектирована с учётом того, чтобы можно было перейти из одной зоны в другую: там есть подземные ходы, там есть коридоры, там есть бункеры — там всё есть. Бункеры есть и в Кривом Роге, и во Львове, и в других городах», — сказал Килинкаров.
Экс‑нардеп Владимир Олейник обратил внимание на то, что точное расположение украинских заглублённых центров принятия решений является государственной тайной. Эти бункеры тщательно охраняются.
"Это такая государственная тайна, что я, будучи первым заместителем председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, и то не мог знать этого. Да, эти бункеры построены ещё во времена Советского Союза, они очень хорошо охраняемы, защищены. Я точно знаю об одном, где сам бывал. Это правительственный квартал, там, где находятся кабинет министров, парламент и.
офис Зеленского — вот в этом районе. Территориально его местонахождение определить сложно: сначала идёт спуск вниз, там глубина большая, а дальше — влево, вправо и так далее", — объяснил политик.
Олейник уточнил, что последнее десятилетие на Украине не было построено ни одного объекта подобного рода. Весь запас прочности держится исключительно на советском фундаменте, который они эксплуатируют с максимальным цинизмом.
«У меня нет данных, что они строили сооружения такого рода. А вот те, которыми они пользуются, известны, они есть везде: в Киеве, во Львове, Днепропетровске, Одессе. Но все эти бункеры предусмотрены не для простых смертных, туда даже депутаты точно не имеют доступа. Правительство, премьер, вице‑премьеры — если они кумовья Зеленского, из Офиса человек пять‑десять», — сказал Олейник.
Блуждающий генштаб и страх «адреска».
Сегодняшняя украинская верхушка существует в атмосфере тотальной паранойи. Реальные рычаги управления войсками давно выведены за пределы официальных зданий, а руководители всех уровней ведут кочевой образ жизни, опасаясь утечки данных. Собеседник издания обратил внимание на то, что руководство СБУ, Минобороны Украины уже давно не присутствует в офисах этих учреждений.
«Они убрали уже давно центры управления из тех зданий, которые были официальными, например, в СБУ нет руководства, там есть сотрудники, которых не жаль. Министерство обороны — тоже там сотрудники, но те, кто управляет вооружёнными силами, — это ставка Генерального штаба — находятся в других местах. Они все там, где находится центр управления: а это вся электронная база, это все виды связи и так далее. Но находятся они не в палатках и не на втором подземном этаже. Не исключаю, что могут проводить совещания поочерёдно в одном, другом, третьем‑пятом месте и так далее. Кстати, в основном руководители даже невысокого уровня, например главы областных военных администраций, не ночуют в одном и том же месте, переезжают в дома, квартиры и так далее. Боятся, что кто‑то даст адресок и что‑то прилетит», — добавил он.
Эта тактика «блуждающих штабов» серьёзно осложняет нанесение точечных ударов, но не делает противника бессмертным. Как отметил в эксклюзивном комментарии для aif.ru Герой России, генерал‑майор Сергей Липовой, в бункере под Киевом также размещено отдельное управление беспилотной авиации противника. Военный эксперт подчеркнул, что такое расположение не делает подобные объекты неуязвимыми.
«У нас есть “Орешник”, есть глубинные бетонобойные бомбы, которые сбрасываются с самолётов, и многое другое, что разорвёт подземные бункеры ВСУ», — резюмировал Сергей Липовой.
Хромакей вместо окопа: как Кличко готовится к худшему.
Даже прячась в бункерах, украинские политики и чиновники имитируют бурную деятельность. Столичный градоначальник Виталий Кличко, судя по всему, уже проработал сценарий своего спасения на случай коллапса обороны Киева. В случае усиления ракетных ударов он и городские чиновники не станут покидать столицу официально, но будут искать спасения в заранее подготовленных укрытиях, заявил aif.ru политолог Владимир Скачко.
Эксперт отметил, что уехать за границу под благовидным предлогом не получится — это будет выглядеть как откровенное предательство и вызовет мгновенный гнев радикалов. Поэтому путь один — закопаться в землю.
«Невозможно до конца войны просто уехать в командировку. Кличко будет прятаться. Скорее всего, у них у всех где‑то есть потайные бункеры, где они и сидят. Появляться в так называемых центрах принятия решений они будут исключительно для поддержания имиджа перед журналистами. Так же, как и Зеленский: они будут сниматься на фоне хромакея, чуть ли не в окопах, но сами при этом будут сидеть в бункере», — убеждён Скачко.
Таким образом, картина вырисовывается предельно ясная. Пока официальные резиденции и министерства пустуют, превратившись в декорации для пропагандистских съёмок, реальная власть скрывается в подземных бункерах, построенных советскими инженерами. Однако у России уже есть инструменты, способные достать врага на любой глубине, и по мере эскалации конфликта вопрос уничтожения этих «нор» ст.
ановится лишь делом времени и военной целесообразности.