Население Японии за пять лет сократилось на 3 млн человек

Общая численность населения Японии составляет почти 123,05 млн человек, что на 3 млн 90 тыс. меньше, чем пять лет назад. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на предварительные итоги национальной переписи 2025 года, опубликованные Министерством внутренних дел и коммуникаций страны.