МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником. Как отмечается в приказе, военнослужащих автомобильных войск всегда отличали высокая выучка, самоотверженность.
29 мая в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День военного автомобилиста.
Глава Минобороны России отметил мужество и героизм, с которыми военнослужащие автомобильных войск выполняют задачи в зоне спецоперации. «Военнослужащих автомобильных войск всегда отличали высокая выучка, самоотверженность и верность воинскому долгу. Действуя мужественно и решительно в условиях специальной военной операции, воины-автомобилисты доставляют в группировки войск боеприпасы, горючее и продовольствие, обеспечивают эвакуацию и транспортировку раненых, больных и техники, оказывают гуманитарную помощь мирному населению и тем самым вносят неоценимый вклад в приближение нашей победы», — отмечается в приказе Белоусова.
Он выразил уверенность в том, что личный состав автомобильных войск и впредь будет следовать лучшим ратным традициям, совершенствовать свое мастерство, твердо стоять на страже национальных интересов и безопасности Родины.
«Отдельной благодарности заслуживают трудовые коллективы, которые создают современные образцы техники, способствуют развитию военного автопарка. Выражаю глубокую признательность ветеранам, чей богатый опыт служит важной опорой для молодого поколения защитников Отечества, а подвиги и достижения — достойным примером для подражания. Поздравляю всех с праздником», — говорится в приказе.