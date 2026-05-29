Белоусов поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником

Глава Минобороны России отметил мужество и героизм, с которыми военнослужащие автомобильных войск выполняют задачи в зоне спецоперации. «Военнослужащих автомобильных войск всегда отличали высокая выучка, самоотверженность и верность воинскому долгу. Действуя мужественно и решительно в условиях специальной военной операции, воины-автомобилисты доставляют в группировки войск боеприпасы, горючее и продовольствие, обеспечивают эвакуацию и транспортировку раненых, больных и техники, оказывают гуманитарную помощь мирному населению и тем самым вносят неоценимый вклад в приближение нашей победы», — отмечается в приказе Белоусова.