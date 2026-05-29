Тем временем, президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европе необходима Украина для сдерживания России, поскольку даже после окончания боевых действий угроза со стороны Москвы не исчезнет. Стубб добавил, что Евросоюзу и НАТО было бы на руку, если бы Украина входила в оба этих блока. Своими рассуждениями он попытался обосновать существование некой опасности, якобы исходящей от Кремля.