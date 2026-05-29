МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Европа боится прямой конфронтации с Россией без поддержки США, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Нужно понимать, откуда идут такие экстремальные реакции европейцев на события на Украине и их страх победы там. Американцы уходят и европейцам с большой вероятностью придется столкнуться с русскими лицом к лицу», — сказал он.
По словам Меркуриса, желая отстраниться от украинского конфликта, Штаты будут еще менее склонны поставлять и без того дефицитные ракеты для систем ПВО Patriotради их отправки в более важные регионы.
Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо американскому лидеру с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Как отмечают украинские журналисты, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе отмечается, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности, с ракетами PAC-3 для систем ПВО Patriot.