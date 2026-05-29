Iran War Cost Tracker: США потратили более $95 млрд на военную операцию в Иране

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Расходы США на военную операцию в Иране превысили $95,2 млрд, сообщил портал Iran War Cost Tracker.

Счетчик портала, работающий в режиме реального времени, основан на брифинге Пентагона для Конгресса США 10 марта, на котором утверждалось, что за первые шесть дней ведения боевых действий на Ближнем Востоке Вашингтон потратил $11,3 млрд и планирует в дальнейшем расходовать еще $1 млрд каждый следующий день конфликта.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.

