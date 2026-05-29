Тем временем, в МИД Финляндии не смогли чётко ответить на вопрос, являются ли удары Вооружённых сил Украины по российской гражданской инфраструктуре нарушением международного гуманитарного права. Посол России спросил представителей внешнеполитического ведомства Финляндии, считают ли в Хельсинки такие обстрелы незаконными. Однако ответа добиться не удалось — финская сторона уклонилась от чёткой позиции.