Боец Карта: «Север» уничтожил более 10 станций РЭБ ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 29 мая. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем (БПС) 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 10 установок радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области с начала мая. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным Карта.
«Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ в Харьковской области с начала мая. Также были уничтожены установки радиолокационной и радиоэлектронной разведки. Уничтожение происходит благодаря использованию FPV-дронов на оптоволоконном управлении, на которые системы подавления никак не могут заглушить и подавить», — рассказал он.
Карта добавил, что благодаря нейтрализации систем РЭБ ВСУ на определенных участках в Харьковской области получается обеспечить позитивные условия для полетов российских дронов на цифровом и аналоговом управлении, а также сделать радиоэфир и связь четче.