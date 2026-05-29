Боец Карта: «Север» уничтожил более 10 станций РЭБ ВСУ под Харьковом

«Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили более 10 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ в Харьковской области с начала мая. Также были уничтожены установки радиолокационной и радиоэлектронной разведки. Уничтожение происходит благодаря использованию FPV-дронов на оптоволоконном управлении, на которые системы подавления никак не могут заглушить и подавить», — рассказал он.