Гармонин: Швейцарии не хватило мужества публично выразить соболезнования ЛНР

Властям Швейцарии не хватило мужества публично выразить России соболезнования в связи с терактом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске. Об этом в четверг, 28 мая, заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

По его словам, 28 мая его пригласили для беседы в МИД конфедерации, где представительница Швейцарии высказала соболезнования, но лишь в частном порядке.

— Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично, — подчеркнул дипломат в беседе с ТАСС.

Гармонин отметил, что даже такой кулуарный подход контрастирует с линией большинства европейских столиц, которые предпочитают игнорировать действительность и не замечать военные преступления Киева. Он также призвал Швейцарию серьезно отнестись к предупреждению МИД России о необходимости эвакуации дипломатов из Киева.

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк в четверг, 28 мая, призвал Москву и Киев оперативно расследовать удары Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики.

МИД России 25 мая объявил, что Вооруженные силы приступают к нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Днем ранее в Министерстве обороны сообщили, что армия России нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».