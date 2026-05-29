Марочко: Киев усиливает элитой силы БПЛА в Харьковской области

ЛУГАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины направило новое элитное подразделение Сил беспилотных систем к Россоховатому Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Россоховатое Харьковской области средствами объективного контроля РФ выявлены ретрансляторы и другие признаки присутствия украинских дроноводов», — сказал он со ссылкой на собственные источники.
Марочко уточнил, что к Россоховатому Киев направил элитный взвод Сил беспилотных систем, который специализируется на применении и использовании перспективных разработок FPV-дронов.