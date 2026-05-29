«Солнцепек» группировки «Север» уничтожил 15 солдат ВСУ и 5 автомобилей

«В ходе воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем было вскрыто скопление живой силы противника на укрепленных позициях. После получения координат целей выдвинулись на огневую позицию, развернули боевую машину и произвел залп термобарическими боеприпасами по указанным координатам. От корректировщика получили информацию, что было уничтожено более 5 единиц автомобильной техники и более 15 [человек] живой силы противника», — рассказал он.