«Солнцепек» группировки «Север» уничтожил 15 солдат ВСУ и 5 автомобилей

КУРСК, 29 мая. /ТАСС/. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» подразделения войск РХБЗ группировки войск «Север» уничтожил 15 солдат и 5 единиц автомобильной техники ВСУ в Сумской области в ночное время суток. Об этом ТАСС сообщил командир «Солнцепека» с позывным Волшебник.
«В ходе воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем было вскрыто скопление живой силы противника на укрепленных позициях. После получения координат целей выдвинулись на огневую позицию, развернули боевую машину и произвел залп термобарическими боеприпасами по указанным координатам. От корректировщика получили информацию, что было уничтожено более 5 единиц автомобильной техники и более 15 [человек] живой силы противника», — рассказал он.
Командир боевой машины ТОС-1А рассказал, что после окончания боевой работы «Солнцепек» переместился в район ожидания. «Наша работа обеспечивает продвижение штурмовых групп в зоне нашей ответственности», — добавил Волшебник.