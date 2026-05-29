Ростех: модернизированные БМД-2 способны поражать цели на увеличенной дистанции

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Модернизированные боевые машины десанта БМД-2 способны поражать цели противника на увеличенной дистанции. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.
«Специалисты наших “Высокоточных комплексов” непрерывно совершенствуют технику, опираясь на опыт ее реального применения. Модернизированная БМД-2 с боевым отделением “Берег” — прямой результат такой работы. Она стала технологичнее и удобнее для экипажа, что ставит ее в один ряд с БМП-2М, оснащенной боевым модулем “Бережок”. Кроме того, вышла на новый уровень эффективность машины: более грозное вооружение позволяет “достать” противника на увеличенной дистанции, что повышает ее выживаемость и обеспечивает безопасность военнослужащих», — сказал он.
29 мая Ростех впервые сообщил о поставках в войска боевых машин десанта БМД-2М с боевым отделением «Берег». В госкорпорации отметили, что модернизированная бронетехника способна уничтожать широкий спектр целей, включая танки, укрепления и фортификационные сооружения.