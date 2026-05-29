Средства ПВО за ночь уничтожили более 80 БПЛА над Ростовской областью

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 29 мая уничтожили над Ростовской областью более 80 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он отметил в своём Telegram-канале, что минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной атаке украинских дронов.
«В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 80 БПЛА», — написал Слюсарь.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении массированной атаки дронов ВСУ на регион.
