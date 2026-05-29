FT: во Вьетнаме ликвидируют кладбище для строительства ЖК компанией Трампа

В мае 2025 года агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что The Trump Organization совместно с вьетнамскими партнерами могут приступить к строительству небоскреба в Хошимине в 2026 году. По его данным, капиталовложения в строительство здания, высота которого, как ожидается, будет более 60 этажей, превысят $1 млрд. В случае одобрения проекта, который находится на стадии согласования, небоскреб появится в деловом центре города, где также планируется возвести финансовый центр.