FT: во Вьетнаме ликвидируют кладбище для строительства ЖК компанией Трампа

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Власти Вьетнама планируют ликвидировать кладбище на севере страны, чтобы освободить место для строительства поля для гольфа и элитного жилого комплекса компанией, принадлежащей президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
По ее информации, компания The Trump Organization и ее местные партнеры планируют строительство масштабного проекта стоимостью в $1,5 млрд на территории в провинции Хынгйен, на которой также расположено кладбище.
Отмечается, что проект является символическим для связей между Ханоем и Вашингтоном. Как указывает газета, на церемонии закладки первого камня в мае 2025 года тогдашний премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь заявил, что поле для гольфа «имеет важное значение для укрепления вьетнамско-американских отношений и повышения доверия иностранных инвесторов, особенно из США».
Первоначально предполагалось, что проект будет введен в эксплуатацию в 2027 году, но, по словам источников, знакомых с ситуацией, споры по поводу земли задержали его реализацию. Согласно опросам среди населения, проведенным газетой, около 4 тыс. жителей, которых затронет строительство, либо отказываются отдавать свою землю, либо требуют от правительства более высокой компенсации.
В мае 2025 года агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что The Trump Organization совместно с вьетнамскими партнерами могут приступить к строительству небоскреба в Хошимине в 2026 году. По его данным, капиталовложения в строительство здания, высота которого, как ожидается, будет более 60 этажей, превысят $1 млрд. В случае одобрения проекта, который находится на стадии согласования, небоскреб появится в деловом центре города, где также планируется возвести финансовый центр.