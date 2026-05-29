Конгрессвумен Луна: в США все меньше поддерживают оказание помощи Украине

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Жители США все меньше поддерживают дальнейшее оказание военной помощи Украине, ее следует полностью прекратить. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида).
Как написала законодатель в X, результаты соцопросов в США свидетельствуют о том, что «сокращение поддержки Украины американцами реально». Она в связи с этим добавила, что «продолжит рассказывать американцам о том, как работает военная машина и как выступающие за войну страны НАТО хотят продолжения» конфликта на Украине «любой ценой» из-за антироссийского настроя. Эти государства, по мнению Луны, хотят, чтобы американские «налогоплательщики оплачивали это». По словам члена Конгресса, власти этих стран «по большей части не хотят, чтобы президент США [Дональд Трамп] добился успеха в установлении мира».
«В любом случае, хватит выделять средства Украине на военные нужды. Зеленский, согласись на сделку о мире», — подчеркнула Луна.
Законодатель отметила, что за урегулирование конфликта на Украине в Конгрессе выступают не только республиканцы. По ее словам, «в Палате представителей также есть демократы, которые хотят успешного достижения договоренностей о мире».