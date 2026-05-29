Как написала законодатель в X, результаты соцопросов в США свидетельствуют о том, что «сокращение поддержки Украины американцами реально». Она в связи с этим добавила, что «продолжит рассказывать американцам о том, как работает военная машина и как выступающие за войну страны НАТО хотят продолжения» конфликта на Украине «любой ценой» из-за антироссийского настроя. Эти государства, по мнению Луны, хотят, чтобы американские «налогоплательщики оплачивали это». По словам члена Конгресса, власти этих стран «по большей части не хотят, чтобы президент США [Дональд Трамп] добился успеха в установлении мира».