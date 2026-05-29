Reuters: Три танкера подверглись ударам беспилотников у побережья Турции

Ранее в Сети появилось видео последствий атаки украинских морских беспилотников на танкеры у берегов Турции. Целью стали суда Altura и Velora (шли под флагом Сьерра-Леоне) и James II (под флагом Палау). Один из безэкипажных катеров пытался приблизиться к танкерам, но не сдетонировал. На его борту заметна надпись «ПОЛІЦІЯ». Рядом, как утверждается, дрейфовал ещё один украинский морской аппарат, который также не взорвался.