Геннадий Долматов сообщил об итогах публичных слушаний по бюджету Омского района

В ходе заседания отмечено, что муниципальный бюджет по итогам прошлого года исполнен в объеме 3,7 млрд рублей. Большая часть расходов традиционно пришлась на отрасли социальной сферы и жилищно-коммунальное хозяйство.
Содокладчиками финансистов выступили руководители профильных направлений: культуры, образования, молодежной политики и спорта. Так отмечено, что в первую очередь выполнены все обязательства по выплате заработной платы.
На развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры из всех источников израсходовано 16,3 млн рублей, отремонтировано 32 объекта. Всего за период 2023—2026 годов на разработку ПСД и проведение капитального ремонта потрачено 11,4 млн рублей. Текущий ремонт проведен на сумму 19,3 млн руб.
Консолидированный бюджет муниципальной отрасли «Образование» в 2025 году составил 2 млрд 413 млн рублей. Помимо оплаты труда с учетом увеличения педагогическим работникам, выплаты пособий по опеке и попечительству и обеспечения горячим питанием, осуществлялись мероприятия по ремонту и оснащению учреждений образования. Так, выполнен капитальный ремонт здания МБОУ «Троицкая СОШ», закуплено новое, современное школьное оборудование и мебель.
На мероприятия по развитию в районе физической культуры и спорта, а также на реализацию молодежной политики из всех уровней бюджета профинансировано 178,3 млн рублей. Из них на выполнение работ по изготовлению и монтажу новых корпусов для отдыха детей и оздоровления в ДОЛ «Солнечная поляна» — 81,7 млн рублей.
О результатах в развитии ЖКХ и дорожной инфраструктуры в ходе слушаний доложил заместитель главы района по строительству, вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения Олег Рожнов. Реализованы такие крупные проекты по реконструкции водопроводных сетей и ремонту дорог, как: реконструкция водопроводных сетей в п. Горячий Ключ протяженностью 1284,5 метров стоимостью 16,7 млн рублей; выполнены проектно-изыскательские работы на строительство сетей водоснабжения в с. Новомосковка протяженностью 2 190 метров; технологическое присоединение к центральной системе холодного водоснабжения водопровода от пос. Крутая Горка до д.п. Чернолучинский стоимостью 22,4 млн рублей.
Выполнен 1 этап проектной документации на строительство сетей водоснабжения в с. Новомосковка и п. Ростовка стоимостью 951,692 тыс. рублей; выполнен 1 этап подрядных работ по инженерным изысканиям и подготовке ПСД на строительство сетей водоснабжения в д. Зеленое Поле, п. Магистральный, с. Ребровка стоимостью 1 143,09 тыс. рублей (предполагаемая протяженность водопроводной сети — 10500 метров); ремонт участка автомобильной дороги от с. Ульяновка до ст. Густафьево стоимостью 850 тыс. рублей; ремонт автомобильной дороги до п. Крутобережный Дружинского поселения стоимостью 12,8 млн рублей; ремонт автомобильной дороги СНТ «Автомобилист» стоимостью 13,9 млн рублей; капитальный ремонт дороги до СНТ «Яблонька» стоимостью 21,4 млн рублей.