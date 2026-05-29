Казахстан и РФ подписали план сотрудничества в ядерной безопасности

АСТАНА, 29 мая /ТАСС/. Агентство по атомной энергии Казахстана и Ростехнадзор подписали план мероприятий по межведомственному сотрудничеству в области регулирования ядерной и радиационной безопасности на 2026−2030 годы. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского агентства.