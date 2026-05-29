Казахстан и РФ подписали план сотрудничества в ядерной безопасности

Документ был подписан в рамках визита президента России Владимира Путина в республику.

АСТАНА, 29 мая /ТАСС/. Агентство по атомной энергии Казахстана и Ростехнадзор подписали план мероприятий по межведомственному сотрудничеству в области регулирования ядерной и радиационной безопасности на 2026−2030 годы. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского агентства.

«План предусматривает проведение совместных мероприятий, включая обмен опытом в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, экспертные консультации, семинары, стажировки и другие формы профессионального взаимодействия по вопросам регулирования ядерной и радиационной безопасности», — говорится в сообщении. Документ подписан в рамках визита президента России Владимира Путина в Казахстан, пояснили в агентстве.

28 мая 2026 года Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере строительства атомной электростанции на территории республики, а также о предоставлении государственного экспортного кредита для финансирования проекта.

Росатом принимает участие в строительстве первой в Казахстане АЭС «Балхаш». Строительство планируется начать в 2027 году и завершить к 2035 году.