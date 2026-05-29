Лукашенко поздравил зарубежных коллег с Днем ЕАЭС

По словам белорусского лидера, за время своей деятельности ЕАЭС стал примером мирного и созидательного экономического объединения. Лукашенко подчеркнул, что участники союза с уважением относятся к интересам друг друга и выстраивают взаимодействие через диалог и поиск компромиссов.
«В текущем году мы начинаем новый этап интеграционного сотрудничества: переходим к практической реализации Декларации “Евразийский экономический путь”, которая определила основной вектор развития ЕАЭС до 2030 года и его долгосрочную стратегию на период до 2045 года», — отметил президент.
Лукашенко также уверен, что совместными усилиями удастся обеспечить высокий уровень благосостояния народов ЕАЭС, полностью раскрыв его потенциал.
Глава белорусского государства пожелал всем здоровья, неисчерпаемой энергии и достижения поставленных целей.
Решением глав государств-членов Евразийского экономического союза 29 мая ежегодно отмечают как День ЕАЭС.