Лукашенко поздравил зарубежных коллег с Днем ЕАЭС

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко по случаю Дня Евразийского экономического союза (ЕАЭС) направил поздравление членам Высшего ЕАЭС — президентам России, Казахстана и Кыргызстана Владимиру Путину, Касым-Жомарту Токаеву и Садыру Жапарову, а также председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжану Сагинтаеву, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

По словам белорусского лидера, за время своей деятельности ЕАЭС стал примером мирного и созидательного экономического объединения. Лукашенко подчеркнул, что участники союза с уважением относятся к интересам друг друга и выстраивают взаимодействие через диалог и поиск компромиссов.

«В текущем году мы начинаем новый этап интеграционного сотрудничества: переходим к практической реализации Декларации “Евразийский экономический путь”, которая определила основной вектор развития ЕАЭС до 2030 года и его долгосрочную стратегию на период до 2045 года», — отметил президент.

Лукашенко также уверен, что совместными усилиями удастся обеспечить высокий уровень благосостояния народов ЕАЭС, полностью раскрыв его потенциал.

Глава белорусского государства пожелал всем здоровья, неисчерпаемой энергии и достижения поставленных целей.

Решением глав государств-членов Евразийского экономического союза 29 мая ежегодно отмечают как День ЕАЭС.

