Акцент — на предупреждение нарушений прав бизнеса

Сессия Законодательного Собрания Новосибирской области заслушала отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей о работе, проделанной в 2025 году.
По информации Андрея Панфёрова, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, в прошедшем году особое внимание уделялось правовому просвещению предпринимателей, мониторингу правовых актов, расширению экспертной группы и общественных структур, а также взаимодействию с муниципальными образованиями. С февраля 2025 года активно формировался новый состав общественных помощников уполномоченного — было назначено 39 представителей уполномоченного в 34 муниципальных районах и городских округах области. Активно развивалась деятельность по правовому просвещению представителей бизнеса, которая позволяет предупреждать ошибки в хозяйственной деятельности.
Ключевое место в отчётном периоде, по оценке Андрея Панфёрова, занимала работа с поступающими обращениями, жалобами субъектов предпринимательской деятельности. Наибольшее количество их поступило на решение действия или бездействия органов местного управления, в том числе мэрии города Новосибирска, — 28%, правоохранительных органов — 23%. Претензии к другим субъектам предпринимательской деятельности и физическим лицам составили 12% от общего числа жалоб. Проблемными для предпринимателей были вопросы в сфере земель, имущественных отношений, строительства, аренды, а также размещения нестационарных объектов, составившие 25% от общего числа обращений. Не снижается доля обращений, связанных с уголовным преследованием — 14%. Как свидетельствует статистика, помощники уполномоченного приняли участие в 79 судебных заседаниях в качестве третьих лиц на стороне хозяйствующих субъектов. Проконсультировано 243 субъекта предпринимательской деятельности. Что касается рассмотрения обращений предпринимателей, то в 40% случаев удалось добиться восстановления их прав, в 38% от общего числа обращений была оказана юридическая помощь по вопросам защиты прав и законных интересов заявителей. В 12% случаев жалобы были связаны с претензиями к другим юридическим или физическим лицам, разрешением хозяйственных споров, которые не входят в компетенцию уполномоченного. Тем не менее, всем заявителям были даны разъяснения в отношении законодательства и рекомендации по выходу из сложившейся ситуации.
«Мы пытаемся разобраться и помочь как в глобальных, так и частных вопросах, очень важных для каждого заявителя, которые решаются практически в ручном режиме. Деятельность уполномоченного была и будет направлена на укрепление механизма досудебного и несудебного урегулирования споров, на максимальное предупреждение возникновения сложных ситуаций и нарушении прав бизнеса. Будет продолжено взаимодействие с органами прокуратуры, Законодательного Собрания и Правительства области, органами местного самоуправления, принимая во внимание высокую эффективность данной практики», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.
Андрей Панфёров поблагодарил заместителя Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области — председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирину Диденко, депутатов регионального парламента Наталию Безрученко и Андрея Любавского за активное и эффективное сотрудничество с институтом Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил за работу весь институт омбудсмена, отметив, что отчёт за 2025 год был заслушан на заседаниях комитетов регионального парламента и фракции «Единая Россия», везде получив высокую оценку. Так, депутаты комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности отметили в качестве особо важной задачи Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе улучшение делового климата и обеспечение эффективного диалога предпринимателей с органами государственной власти, а также защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, что должно способствовать созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и увеличению доходной части регионального бюджета. Парламентарии обратили внимание на необходимость исключения избыточных требований к внешнему облику нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, что может привести к сокращению их числа и к недополучению доходов в консолидированный бюджет Новосибирской области.
На сессии регионального парламента депутат Анна Терешкова акцентировала еще одну проблему: «Партия ЛДПР взяла под свой контроль тему ремесленников в Новосибирской области. Это особая категория предпринимателей — люди современные, хранители русской культуры, которую мы рискуем потерять в 2026-м году. Мы благодарны Министерству промышленности и предпринимательства, Министерству экономического развития, которые уже взяли эту тему в разработку. Но, мне кажется, без вашей помощи мы здесь не обойдемся», — обратилась она к уполномоченному. «Даже не сомневайтесь. Вопрос возьмем на контроль», — заверил Андрей Панфёров.
Сессия Законодательного Собрания приняла ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области за 2025 год к сведению.
