Казахстан и Россия подписали Дорожную карту в области ядерной и радиационной безопасности

АСТАНА, 29 мая — Sputnik. Казахстанское Агентство по атомной энергии раскрыло детали Плана мероприятий по межведомственному сотрудничеству в области регулирования ядерной и радиационной безопасности на 2026−2030 годы.
Документ был подписан в рамках госвизита президента РФ Владимира Путина в Казахстан. План составлен для реализации Меморандума о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.
«План предусматривает проведение совместных мероприятий, включая обмен опытом в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, экспертные консультации, семинары, стажировки и другие формы профессионального взаимодействия по вопросам регулирования ядерной и радиационной безопасности», — сообщили в агентстве.
Особое внимание уделяется совершенствованию нормативно-правовой базы, развитию кадрового потенциала, а также вопросам адаптации и гармонизации законодательства Республики Казахстан, необходимого для реализации проекта строительства атомной электростанции.
«Реализация Плана будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, развитию национальной системы регулирования ядерной и радиационной безопасности, внедрению международного опыта и лучших практик, а также формированию эффективной регуляторной инфраструктуры для обеспечения безопасного использования атомной энергии в мирных целях», — подчеркнули в агентстве.
Как сообщили в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, на отдельном рабочем совещании в Астане руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и глава Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев обсуждали вопросы разработки нормативной базы для регулирования безопасности АЭС с реакторами ВВЭР-1200 и подготовку кадров в области ядерной и радиационной безопасности.
Меморандум о взаимопонимании между Ростехнадзором и Агентством Республики Казахстан по атомной энергии был подписан 12 ноября 2025 года в рамках государственного визита Токаева в Россию.