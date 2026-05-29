Казахстан и Россия подписали Дорожную карту в области ядерной и радиационной безопасности

Как сообщили в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, на отдельном рабочем совещании в Астане руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и глава Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев обсуждали вопросы разработки нормативной базы для регулирования безопасности АЭС с реакторами ВВЭР-1200 и подготовку кадров в области ядерной и радиационной безопасности.