В Ярославской области БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива

Беспилотные летательные аппараты ВСУ попали в промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области, вызвав возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Он отметил в своём Telegram-канале, что российские средства ПВО уничтожили большую часть беспилотников, атаковавших регион.
«…Но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы», — написал Евраев, добавив, что пострадавших нет.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении 208 украинских БПЛА над регионами страны.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше